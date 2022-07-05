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Ребенок попал в реанимацию после удара током на улице Воткинска

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В городе Воткинске в Удмуртии двое детей получили удар током на улице. Один из них попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

ИА «Сусанин» со ссылкой на УМВД по республике пишет, что инцидент произошел в конце июня. Двое 12-летних мальчиков играли в прятки. Один из них решил спрятаться в трансформаторной будке. Он поднялся по лестнице на площадку, где был аппарат под напряжением. Мальчик дотронулся до него рукой, получил удар током и уже не смог отойти из-за спазма мышц. Второй ребенок попытался спасти товарища, но его отбросило в сторону.

Несмотря на удар, мальчик побежал в ближайший дом и привел на помощь молодого человека, который сбросил пострадавшего за ботинки на землю. Приехавшие на место происшествия врачи оказали ему реанимационную помощь и госпитализировали.

1 июля сообщалось, что в Калининграде 34-летний рабочий-каменщик погиб в результате удара молнии. Он находился на 13-м этаже одного из строящихся корпусов жилого комплекса, когда в него ударила молния.

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