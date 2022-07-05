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Психолог рассказал об опасных последствиях трудоголизма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Трудоголизм может приводить к негативным последствиям для человека. Об этом 5 июля рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

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По словам психолога, под трудоголизмом подразумевается нездоровая, иногда даже навязчивая тяга к выполнению работы.

«Обязанности буквально сливаются с личностью, без реализации очередного проекта или пропуска смены человек как бы не существует, он постоянно ощущает незавершенность, пустоту. Все другие области — семья, друзья, кино и литература, спорт — теряют значимость, не могут удовлетворить», — описал состояние Хакимов «Ленте.ru».

Эксперт предупредил, что для трудоголиков труд представляет сверхценность, которая поглощает все остальные интересы. У таких людей возникает сложность с оценкой своего состояния.

«Отмечается присутствие двух разных людей: энергичного и целеустремленного на рабочем месте и замкнутого, угрюмого дома. Кроме того, при трудоголизме наблюдается чрезмерность требований к себе, коллегам, а иногда и к членам семьи», — отметил психолог.

Для избегания негативных последствий трудоголикам необходимо разобраться в себе и найти те травмы и конфликты, которые привели к погружению в работу с головой.

«Иной раз окружающие благосклонно кивают и поддерживают такое начинание. Найдите силы и прислушайтесь к себе и близким: как они видят вас со стороны? Что вы сами думаете о ситуации? Очень полезным будет обратиться к психологу за компетентной поддержкой и формированием эффективного пути решения вопроса», — посоветовал Хакимов.

Чтобы избежать эмоционального выгорания от работы, необходимо тщательно следить за собой: соблюдать режим сна и бодрствования, избегать алкоголя и курения, придерживаться здорового рациона, в меру сил заниматься спортом, сходить на массаж или другую расслабляющую процедуру.

«Проявляя внимание и чуткость к себе, можно не допустить попадания в ловушку, когда профессиональная активность, пусть и любимая, полностью растворяет личность. Она, хоть и важная, но все-таки одна из частей разнообразной жизни», — подвел итог психолог.

4 июля психолог Юлия Хадарцева рассказала о том, стоит ли людям с недостатками внешности исправлять их с помощью пластических операций. Она отметила, что проблемы с восприятием своих черт часто находятся в голове и решаются без помощи хирурга.

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