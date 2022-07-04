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Психолог посоветовала людям с «недостатками» не спешить с походом к хирургу

Психолог Хадарцева посоветовала людям с «недостатками» не спешить с походом к хирургу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Психолог Юлия Хадарцева 4 июля рассказала, почему считает, что большинству клиентов пластических хирургов не нужны операции.

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Она отметила, что люди зачастую не понимают своей уникальности и хотят избавиться от «недостатков», которые, наоборот, могут стать изюминкой.

«Очень важно понять одну вещь: мы все уникальны, и то, где нам кажется, что мы не дотягиваем до идеала, там и есть наша необыкновенная харизма. Важно любить свои так называемые недостатки, ведь любое отклонение от некоего общественного эталона — это ваша уникальность», — рассказала психолог «Газете.Ru».

Хадарцева добавила, что проблемы, которые, как кажется человеку, связаны с внешностью, часто находятся в голове.

«И когда мы это поймем, мы наконец-то перестанем кормить тело вредной едой, колоть, отрезать и перешивать, подкачивать или откачивать, станем относиться к телу бережно», — сказала специалист.

В феврале заведующий отделением пластической хирургии в «СМ-Клиника» Михаил Коростелев рассказал, что ринопластика оказалась самой популярной операцией среди мужчин. По словам специалиста, чаще всего мужчины обращаются к пластическим хирургам в связи с посттравматической деформацией носа.

На втором месте по обращаемости мужчин к пластическим хирургам находится коррекция ушных раковин — отопластика. На третьем месте стоят операции по удалению разнообразных пигментных, пятен, невусов, папиллом, атером, липом и рубцов.

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