IKEA объявила о невозможности заказов через сайт

Шведская сеть магазинов IKEA 5 июля объявила о технических проблемах на сайте. Сотрудникам приходится обрабатывать заказы вручную.

«По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. <…> Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что география доставки, а также возможность самовывоза ограничены и осуществляются только в городах, где есть магазины IKEA : Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

Ранее в этот день сообщалось, что сайт ритейлера работает с техническими сбоями на фоне начавшейся распродажи товаров. Отмечалось, что на портале невозможно зарегистрироваться или авторизоваться.

В ночь на 5 июля IKEA открыла распродажу товаров, которые остались на складах сети. Расплатиться за покупку можно будет виртуальными картами. Однако использовать подарочные карты магазина не получится. Скидки по картам IKEA Family также не предусмотрены.

IKEA называет ориентировочные сроки распродажи — несколько недель. Однако добавляет, что зависеть они будут от наличия продукции.

В июне компания объявила о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Сокращенным работникам пообещали выплатить компенсацию. Сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий сообщил «Известиям», что компания может купить IKEA.

В конце июня источники «Известий» в правоохранительных органах сообщили, что в России появилась новая мошенническая схема — аферисты предлагают приобрести товары из закрывшихся магазинов IKEA. Отмечалось, что в Москве возбуждено уже три уголовных дела после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали.

Как рассказали собеседники издания, с одной из потерпевших связался некий человек и убедил ее оплатить ранее заказанный в IKEA диван. Женщина перевела ему деньги, но товар так и не получила. Еще одну жертву мошенники нашли в чате соседей дома в Telegram. Потерпевшая заказала у афериста 500 бокалов, перевела предоплату 50%, но после мошенник скрылся. А третья пострадавшая вышла на мошенников сама — в группе «Ищу IKEA» во «ВКонтакте» нашла объявление якобы сотрудницы сети, которая продает товары компании. Девушка тоже перевела деньги и не получила товар.