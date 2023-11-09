Курбан-байрам-2023: начало и конец, как празднуют, что нельзя делать

В последний месяц дета 2023 года мусульмане всего мира отметят один из важнейших праздников в исламской религии — Ид аль-Адха, известный также как Курбан-байрам. Появился он много веков назад и имеет множество традиций и обычаев.

История праздника 28 июня 2023 года

Ид аль-Адха в переводе с арабского, а Курбан-байрам с тюркского, означает «праздник жертвы». Он установлен и отмечается в честь пророка Ибрахима, которому Аллах послал испытание — принести в жертву собственного сына. Оба они не противились воле Господа и приняли это как должное. За преданность вере в самый последний момент Аллах даровал жизнь сыну Ибрахима и принял в жертву барана.

Праздник жертвоприношения не имеет постоянной даты, поскольку начинается через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан, который привязан к исламскому лунному календарю.

В 2023 году Курбан-байрам выпадает на 28 июня. Празднование продолжается три дня. В некоторых российских регионах, где многие жители исповедуют ислам, понедельник объявлен нерабочим днем.

Принято ходить в гости к родственникам и молиться за умерших.

Курбан-байрам 2023: что нельзя делать, обычаи

Курбан-байрам — долгожданный семейный праздник, к нему готовятся очень тщательно. Мусульманские женщины наводят идеальный порядок в своем доме и готовят много изысканных блюд.

Также у мусульман существуют строгие запреты в праздничные дни, а именно нельзя:

ходить в грязной одежде;

скупиться;

ссориться и совершать плохие поступки;

употреблять алкоголь.

Друг друга мусульмане в этот день приветствуют словами «Ид мубарак!», что в переводе с арабского означает «Благословен праздник!».

Празднование начинается накануне или с раннего утра. После полного омовения нужно надеть чистую опрятную одежду для совершения праздничного намаза. Затем читают Коран и слушают проповедь, в которой объясняют происхождение и значение жертвоприношения. И только после этого приступают к самому обряду.

Для жертвоприношения отбирается одно из лучших животных. Как правило, это специально откормленный баран. Животные, которые имеют изъяны — худобу, слепоту, отсутствие зубов, — к жертвоприношению не допускаются.

Мясо жертвенного животного раздают нуждающимся. Только треть можно оставить себе, чтобы приготовить обед и угостить родственников и соседей. Ни в коем случае нельзя продавать. Даже шкуру животного отдают бесплатно. Если же ее все-таки продают, вырученные деньги уходят на благотворительность.

Для обряда в каждом населенном пункте оборудованы места. Если мусульманин по какой-то причине не присутствует на обряде жертвоприношения, он может попросить кого-то принести в жертву животное от его имени.

О том, как поздравить мусульманина с Курбан-байрамом, читайте в материале «Известий».