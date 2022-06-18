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Курбан-байрам 2022: какого числа, традиции, что нельзя делать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курбан-байрам или Ид аль-Адха — праздник жертвоприношения — один из самых важных в мусульманской культуре. Он не имеет постоянной даты, отмечается через семьдесят дней после Ураза-байрама — торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении священного месяца Рамадан.

В 2022 году Курбан-байрам выпадает на 9 июля. Это десятый день месяца Зуль-Хиджа исламского лунного календаря. Продолжается три дня, до 11 июля включительно.

Курбан-байрам: история праздника

Курбан-байрам — часть исламского обряда — завершение хаджа (паломничество в Мекку), посвященного чествованию пророка Ибрахима, которому, согласно описаниям в Коране, было велено принести в жертву Аллаху своего сына. Когда все было готово к обряду, Господь вознаградил пророка, приняв в жертву барана.

Паломники со всего мира съезжаются в этот период в Мекку, чтобы принять участие в главном празднике в самом священном для мусульман месте. Конечно, обряды и традиции этого праздника совершаются в любом другом месте, поскольку не все могут прибыть в окрестности Мекки.

Как отмечают Курбан-байрама: традиции

Накануне Курбан-байрама верующие соблюдают однодневный пост — ничего не едят и не пьют до захода солнца. Празднование дня жертвоприношения мусульмане начинают с раннего утра полным омовением и облачением в чистую опрятную одежду. В доме должен быть идеальный порядок.

Верующие отправляются в мечеть для совершения праздничного намаза. Затем молятся об усопших родных на кладбище. Потом приступают к обряду жертвоприношения.

Для жертвоприношения чаще всего выбирают барана. Иногда корову, верблюда или козу. Животное должно быть здоровым, хорошо откормленным. Мясо жертвенного животного делят на три части. Только одна треть оставляется для приготовления праздничного обеда и угощения гостей, две трети раздают родственникам и нуждающимся людям.

И без того гостеприимные мусульмане в этот день особенно щедры. Они стараются накормить как можно больше голодных и малоимущих, собрать в своем доме много гостей.

Праздничный стол на Курбан-байрам у мусульман богат и разнообразен: мясные блюды, сладости, много фруктов.

Желательно в праздничные дни ходить в гости к родным, близким и друзьям, дарить им подарки. По мусульманским традициям такие визиты считаются благословенными.

Курбан-байрам 2022: что нельзя делать

Мусульмане соблюдают ряд запретов в период празднования:

  • категорически нельзя ходить в грязной одежде;
  • нельзя заниматься тяжелым трудом, который не позволит совершить праздничные молитвы и обряды;
  • запрещено ругаться, причинять кому-либо вред или неудобства;
  • нельзя скупиться и отказывать в помощи.

В ряде российских субъектов России, таких как Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, Курбан-байрам является официальным праздничным днем. В некоторых из них понедельник выходной, а в пятницу короткий рабочий день.

На следующий день после мусульманского Курбан-байрама, 12 июля, на календаре православная дата — День апостолов Петра и Павла. Об истории праздника и связанных с ним традициях — в материале «Известий». Редакция также подготовила список всех главных праздников лета 2022 года.

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