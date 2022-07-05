В Мелитополе выпускникам колледжа вручили дипломы российского образца

Выпускникам Мелитопольского многопрофильного колледжа в Запорожской области в торжественной форме вручили дипломы российского образца.

Документы об образовании были вручены 160 молодым специалистам, которые в дальнейшем смогут продолжить обучение в государственном университете Мелитополя или в высших учебных заведениях России.

Как рассказала одна из выпускниц Дарья Узунколева, теперь перед ней открывается больший спектр возможностей.

«Я думаю, что в любом случае поступлю в какой-нибудь вуз и продолжу обучение. Я с отличием закончила и первое свое высшее образование, и сейчас получила образование с отличием. Сейчас время такое, что специалисты должны быть широкопрофильные — никогда не знаешь, куда тебя занесет твоя жизнь и чем придется тебе радовать людей, конечно, развиваться», — отметила девушка.

Директор департамента образования Мелитополя Елена Шапурова, в свою очередь, подчеркнула, что красные дипломы вручены 10 выпускникам.

«Всего у нас 160 выпускников, ну в целом ребята после выпускного будут выбирать дальнейшее: кто пойдет работать, а кто пойдет дальше поступать в высшее учебное заведение и реализовывать себя уже на ниве науки», — сказала Шапурова.

Мелитопольский многопрофильный колледж был сформирован по указу главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого и объединил в себе мелитопольские сельскохозяйственный, промышленно-экономический техникумы, медицинский колледж, а также культпросветучилище.

Ранее, 4 июля, сообщалось, что в городе Мелитополь открылось отделение российского ЗАГСа. При этом большинство предоставляемых услуг могут получить даже те, у кого еще нет российского гражданства.

Накануне глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко сообщила, что жители Мелитополя записались в пункты подачи документов на гражданство РФ на 1,5 месяца вперед. Итого предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек.

Первые российские паспорта выдали в Мелитополе 11 июня. До этого, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта, в Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Наоборот, по словам местных властей, область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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