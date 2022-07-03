Очередь на получение гражданства РФ в Мелитополе растянулась на 1,5 месяца
Жители Мелитополя Запорожской области записались в пункты подачи документов на гражданство РФ на 1,5 месяца вперед. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко 3 июля.
«Желающих у нас очень много, мелитопольцы хотят получить российское гражданство и российский паспорт. Предварительная запись превысила уже 10 тыс. человек — на полтора месяца вперед. Прорабатываем вопрос открытия дополнительных пунктов паспортизации, чтобы ускорить процесс между подачей документов, их обработкой и выдачей паспортов», — сообщила она в разговоре с ТАСС.
В Мелитополе работают два пункта, поэтому, как сообщила Данильченко, для ускорения работы в штат приняли несколько десятков человек. А также на месте работают консультанты, которые помогают делать копии нужных документов и переводить их с украинского на русский язык.
Как отмечается, пункты работают ежедневно, а заявителям сообщают о готовности документов и времени их получения.
Первые российские паспорта выдали в Мелитополе 11 июня. До этого, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожья сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.
Мелитополь перешел под полный контроль российской стороны в середине марта, в Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Украины. Наоборот, по словам местных властей, область после ее полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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