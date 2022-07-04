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В Мелитополе заработал российский ЗАГС
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В Мелитополе заработал российский ЗАГС

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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Отделение российского ЗАГСа в понедельник, 4 июля, открылось в городе Мелитополь Запорожской области. Теперь местные жители могут обратиться в учреждение для регистрации любых актов гражданского состояния.

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«Четвертого июля начал свою работу отдел ЗАГС в городе Мелитополе. В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством», — говорится на сайте Министерства юстиции РФ.

В ведомстве указали, что большинство предоставляемых услуг могут получить даже те, у кого еще нет российского гражданства. В случае утраты документа о первичной регистрации в Мелитополе или Мелитопольском районе можно дополнительно получить аналогичные, но образца РФ.

1 июля в Мелитополе на базе детско-юношеской спортивной школы состоялись первые открытые соревнования «Единство» по боксу среди юношей.

Ранее Минобороны сообщило, что в Мелитополе началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь в размере 10 тыс. рублей от Российской Федерации оказывает городское общество инвалидов.

30 июня выпускники школ Мелитополя получили аттестаты российского образца. Документ школьники получили именно сейчас, потому что предыдущая администрация уничтожила все электронные журналы, все данные учащихся и учителей. Пришлось экстренно проводить тестирование. В аттестате 18 предметов.

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