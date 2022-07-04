Лавров раскрыл детали по ситуации с задержанным в Турции судном с зерном

Грузовое судно под российским флагом было задержано в Турции, груз на нем шел по контракту между Таллином и Анкарой. Об этом 4 июля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.

«Надо разбираться с этой ситуацией. Судно вроде бы действительно российское, под флагом России. Принадлежит оно, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией. Надо во всем конкретно разбираться», — сказал он.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. 3 июля судно было задержано.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее классическим пиратством. Он не подтвердил информацию, что судно отгружалось в Бердянске, однако отметил, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию. По информации СМИ, на задержанном судне 4,5 тыс. т зерна, а на отправленном из Бердянска было 7 тыс. т.

Вместе с тем 4 июля стало известно, что Кремль не располагает информацией по поводу задержания судна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти сведения лучше узнавать в Минтрансе или Министерстве иностранных дел России.

Тема вывоза зерна с Украины в последнее время несет существенный характер и активно обсуждается во всем мире в связи с ухудшением ситуации на продовольственных рынках. Так, 3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с «больной головы на здоровую».