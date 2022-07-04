В Кремле указали на отсутствие данных о задержании в Турции корабля с зерном

Кремль не располагает информацией по поводу задержания в Турции корабля с зерном. Эту информацию лучше узнавать в Минтрансе или Министерстве иностранных дел, сообщил в понедельник, 4 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы, к сожалению, не располагаем в Кремле этой информацией. Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство», — рассказал представитель Кремля.

Накануне в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Отмечается, что судьба судна будет решена на совещании следователей 4 июля. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал произошедшее классическим пиратством.

Рогов не подтвердил информацию, что судно отгружалось в Бердянске, однако отметил, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию. По информации СМИ, на задержанном судне 4,5 тыс. т зерна, а на отправленном из Бердянска было 7 тыс. т.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

23 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у Москвы «украденное» зерно. До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

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