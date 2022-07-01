Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз

Украинские власти в пятницу, 1 июля, обратились к Турции с просьбой задержать и арестовать сухогруз, который якобы перевозит зерно, будучи под российским флагом. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

По данным публикации, судно погрузило 4,5 тыс. т зерна в порту Бердянска и направляется, предположительно, в порт турецкого города Карасу. При этом в составленном в офисе генпрокурора Украины письме фигурирует 7 тыс.

Ранее, 23 июня, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России «украденное» зерно. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов.

До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.