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В Запорожской области назвали пиратством задержание в Турции судна с зерном

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Фото: fleetphoto.ru
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Задержание в Турции судна с зерном является пиратством. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Организаторы этой ситуации искусственно блокируют продажу зерна, начата охота на российские корабли, которые это зерно перевозят. Параллельно они обвиняют Россию в подготовке мирового голода и при этом не дают возможности России продавать свое зерно. Решения судов по вопросу задержания судна, насколько это понятно, нет. А у России уже есть презумпция виновности», — сказал он «РИА Новости».

Рогов заявил, что дальше ситуация будет только нагнетаться.

Он не подтвердил информацию, что судно отгружалось в Бердянске, однако отметил, что в любом случае стоит задача во всем обвинить Россию. По информации СМИ, на задержанном судне 4,5 тыс. т зерна, а на отправленном из Бердянска было 7 тыс. т.

«По сути это классическое пиратство. Даже если я 100 раз скажу, что это не наше зерно, его все равно задержат, даже если оно будет с Кубани или из Сибири. Оправдываться смысла никакого нет, это принципиальная охота на Россию», — заключил Рогов.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Отмечается, что судьба судна будет решена на совещании следователей 4 июля.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

23 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России «украденное» зерно. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов. До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

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