В Турции задержали якобы перевозившее украинское зерно российское судно

В Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно. Об этом 3 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на посла Украины в Анкаре Василия Боднара.

«Мы полностью сотрудничаем [с Турцией]. В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно было задержано таможенными органами Турции», — сказал посол.

Боднар добавил, что судьба российского судна будет решена на совещании следователей 4 июля.

1 июля Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска. Утверждалось, что на борту находится около 4,5 тыс. т украинского зерна.

В июне работа порта Бердянска, заминированного украинскими боевиками, была восстановлена. Из гавани отправились первые суда с зерном.

23 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг обвинения Украины касательно того, что Анкара приобретала у России «украденное» зерно. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов. До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.