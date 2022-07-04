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Песков прокомментировал отправку в армию хоккеиста Федотова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 4 июля, на брифинге прокомментировал задержание вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова для прохождения службы в армии.

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«Администрация президента не занимается организацией проведения призыва на срочную службу, поэтому этот вопрос надо адресовать в Министерство обороны», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

При этом он отметил, что в Российской Федерации есть закон о воинской обязанности и прописаны определенные причины для предоставления отсрочки.

Федотов сейчас находится в Северодвинске, об этом стало известно ранее, в понедельник.

1 июля 25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата. Оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах Санкт-Петербурга по просьбе военной прокуратуры.

На следующий день стало известно, что профессиональный спортсмен может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

3 июня адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев сообщил о намерении обратиться в военную прокуратуру по поводу задержания спортсмена сотрудниками военкомата.

Также прошлой ночью, по словам его адвоката, хоккеист был отправлен в Североморск. Туда его вывезли с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал после того, как ему стало плохо в военкомате.

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