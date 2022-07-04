Хоккеиста Федотова привезли в Северодвинск для прохождения военной службы

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов находится в Северодвинске. Об этом сообщил в понедельник, 4 июля, корреспондент «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко в своем Telegram-канале.

1 июля 25-летний хоккеист был задержан сотрудниками военкомата. Сообщалось, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах Санкт-Петербурга по просьбе военной прокуратуры.

На следующий день стало известно, что Федотов может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

3 июня адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев сообщил, что намерены обратиться в военную прокуратуру по поводу его задержания сотрудниками военкомата.

Также прошлой ночью, по словам его адвоката, хоккеист был отправлен в Североморск. Туда его вывезли с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал после того, как ему стало плохо в военкомате.