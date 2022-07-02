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Хоккеисту сборной России Федотову грозит тюрьма за уклонение от призыва

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы в связи с уклонением от призыва на военную службу. Как стало известно 2 июля, вопросом, касающимся будущего Федотова, сейчас занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР).

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«Несмотря на то что Федотов выступал за ЦСКА, ему пытаются вменить ст. 328 УК РФ», — цитирует источника «РИА Новости».

Статьей 328 УК РФ установлена ответственность за уклонение от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ), а также уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы (ч. 2 ст. 328 УК РФ). Призывной возраст в России до 27 лет, а Федотову сейчас только 25 лет.

Ситуацию с голкипером в настоящее время изучает и хоккейный клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз», о чем заявил его генеральный менеджер Чак Флетчер, пишет «Спорт-Экспресс». Россиянин подписал контракт с клубом НХЛ, который выбрал его на драфте 2015 года под общим 188-м номером.

Накануне хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В распоряжении «Известий» появилась видеозапись момента задержания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что оперативники уголовного розыска ждали появления хоккеиста в разных районах города по просьбе военной прокуратуры, которая поступила в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом пресс-секретарь ХК ЦСКА Александр Малюгин заявил, что он не знает о том, что хоккеиста разыскивает военкомат. В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона–2021/22. После чего заявил, что в июле намерен переехать в США играть за НХЛ.

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