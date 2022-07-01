Появилось видео задержания вратаря сборной РФ по хоккею Ивана Федотова

В распоряжении «Известий» в пятницу, 1 июля, появилась видеозапись момента задержания сотрудниками военкомата вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге.

В пятницу утром оперативники уголовного розыска ждали появления хоккеиста в разных районах города. Отмечается, что просьба в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила из военной прокуратуры

У оперативников были основания полагать, что 25-летний Федотов уклоняется от армии.

Кроме того, журналисты издания узнали, что Федотов якобы сообщил руководству о намерении уйти из ЦСКА и покинуть Россию.

При этом пресс-секретарь ХК ЦСКА Александр Малюгин заявил газете, что он не знает о том, что хоккеиста разыскивает военкомат.

Иван Федотов — 25-летний российский хоккеист, вратарь ЦСКА. Весной 2022 года в составе московской команды выиграл Кубок Гагарина, затем подписал контракт с американским ХК «Флайерз».