Задержанного в Санкт-Петербурге хоккеиста Федотова отправили в Североморск

Задержанного в Санкт-Петербурге хоккеиста Ивана Федотова ночью отправили в Североморск. Об этом 3 июля сообщил адвокат спортсмена Алексей Пономарев.

«Ивана ночью отправили в Североморск. Ночью вывезли с территории госпиталя, а дальше информация отсутствует», — сказал Пономарев «РИА Новости».

1 июля 25-летний хоккеист был задержан сотрудниками военкомата. Сообщалось, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах Санкт-Петербурга по просьбе военной прокуратуры. В военкомате, куда вратаря доставили после задержания, ему стало плохо. Спортсмен был госпитализирован в Военно-морской госпиталь Санкт-Петербурга.

На следующий день стало известно, что Федотов может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы в связи с уклонением от призыва на военную службу. Сейчас вопросом, касающимся его будущего, занимается представитель Федерации хоккея России, пишет «Спорт-Экспресс».

В составе ЦСКА голкипер Федотов завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После чего заявил, что в июле намерен переехать в США играть за НХЛ.