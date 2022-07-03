Защита хоккеиста Федотова подаст жалобу в военную прокуратуру на его задержание

Адвокаты хоккеиста Ивана Федотова, которому может грозить уголовное наказание за уклонение от воинской службы, намерены обратиться в военную прокуратуру по поводу его задержания сотрудниками военкомата. Об этом 3 июля сообщил адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев.

«Что касается обращения в суд, его рассмотрят в течение месяца. Мы еще планируем обращаться в военную прокуратуру», — цитирует Пономарева ТАСС.

Минувшей ночью, по словам его адвоката, хоккеист был отправлен в Североморск. Туда его вывезли с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал после того, как ему стало плохо в военкомате.

1 июля 25-летний хоккеист был задержан сотрудниками военкомата. Сообщалось, что оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах Санкт-Петербурга по просьбе военной прокуратуры.

На следующий день стало известно, что Федотов может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы в связи с уклонением от призыва на военную службу. Сейчас вопросом, касающимся его будущего, занимается представитель Федерации хоккея России, пишет «Спорт-Экспресс».

2 июля комментатор Дмитрий Губерниев, говоря о задержании хоккеиста, счел довольно странным, что Федотов, играя именно в составе армейской команды ЦСКА, до сих пор не смог решить вопрос со службой в армии со своими агентами, тренерами и родителями. Однако при этом он считает, что проблему со службой в армии нужно было решить мирным путем, а не устраивать облаву на олимпийского чемпиона.

В составе ЦСКА голкипер Федотов завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После чего заявил, что в июле намерен переехать в США играть за НХЛ.