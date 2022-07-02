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Губерниев оценил задержание хоккеиста Федотова

Губерниев высказался по ситуации с задержанным вратарем сборной России по хоккею Федотовым
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Ловля олимпийских чемпионов и задержание их сотрудниками военкоматов является не очень красивым поступком. Так отреагировал 2 июля на задержание вратаря сборной РФ по хоккею Ивана Федотова российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

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Губерниеву показалось странным, что Федотов, играя именно в составе армейской команды ЦСКА, до сих пор не смог решить вопрос со службой в армии со своими агентами, тренерами и родителями.

«Он мог прекрасно играть в составе армейской команды год, будучи военнослужащим, например, подразделения, так называемого большого ЦСКА. Я не знаю, что ему помешало. Человеку 25 лет, у него было семь лет, чтобы решить этот вопрос. Насколько я знаю, к нему уже были вопросы. Почему он их не решил?» — недоумевает телеведущий в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Как считает комментатор, проблему со службой в армии нужно было решить мирным путем. Он также отметил, что подобные случаи в истории хоккея уже были с уехавшими в США игроками Александром Могильным и Сергеем Федоровым.

«Могильный был тогда действующим военнослужащим, было открыто уголовное дело. Но неужели Федотов не мог решить вопрос с армией? Отслужить в составе ЦСКА, оформив все необходимые документы. Тебе бы все пошли навстречу, ты игрок олимпийской сборной. На что он надеялся?» — считает он.

В составе ЦСКА голкипер завоевал Кубок Гагарина по итогам сезона-2021/22. После чего заявил, что в июле намерен переехать в США играть за НХЛ.

Ранее в этот день сообщалось, что Федотов может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы в связи с уклонением от призыва на военную службу. Сейчас вопросом, касающимся его будущего, занимается представитель Федерации хоккея России (ФХР).

Накануне хоккеист был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата. В распоряжении «Известий» появилась видеозапись момента задержания вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что оперативники уголовного розыска ждали появления хоккеиста в разных районах города по просьбе военной прокуратуры, которая поступила в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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