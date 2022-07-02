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В Швеции назвали заявление Эрдогана о курдах сюрпризом для НАТО

Журналист SVT Сильвер: слова Эрдогана о передаче курдов неприятно удивили Швецию и НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО стало заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом в субботу, 2 июля, заявил корреспондент шведской телекомпании SVT Хенрик Сильвер.

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Он сообщил, что своими словами в конце саммита Североатлантического альянса лидер Турции «удивил весь пресс-корпус».

«Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», — отметил журналист.

Как подчеркнул Сильвер, обращение Эрдогана подкреплено внутриполитической ситуацией, поскольку в следующем году в Турции пройдут выборы нового президента.

30 июня на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Мадриде Эрдоган сказал, что Анкара получила гарантии от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране РПК.

8 июня турецкая сторона представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Финляндии и Швеции. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы. Заявки на вступление в Североатлантический альянс скандинавскими странами были поданы 18 мая.

9 июня курдская диаспора, широко представленная в правительстве Швеции, выступила против присоединения страны к НАТО. Так, сообщалось, что курды боятся потерять одно из ключевых убежищ, если Стокгольм пойдет на активные уступки Анкары, которая требует прекратить укрывать и поощрять курдские движения, так как считает их террористическими, и отказывается одобрять вступление обеих скандинавских стран в альянс.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не станут выдавать Турции участников движения проповедника, для того чтобы вступить в Североатлантический альянс.

28 июня стало известно, что Анкара поддержала расширение НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Там также отметили, что шаги по вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс. А МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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