Появился еще один противник вступления Швеции в НАТО

Курдская диаспора, широко представленная в правительстве Швеции, выступила против присоединения страны к НАТО. Об этом 7 июня написал The Wall Street Journal.

Сообщается, что курды боятся потерять одно из ключевых убежищ, если Швеция пойдет на активные уступки Турции, которая требует прекратить укрывать и поощрять курдские движения, так как считает их террористическими, и отказывается одобрять вступление Швеции и также поддерживающей курдов Финляндии в НАТО.

«Мы, курды, уважаем решение Швеции вступить в НАТО. Но мы не хотим, чтобы членство в альянсе и добрые отношения с Турцией строились за наш счет», — пояснил проживающий в Стокгольме северный представитель так называемой курдской автономной администрации сказал Шияр Али.

Издание приводит неподтвержденные данные, согласно которым в Швеции живут около сотни тысяч курдов, что составляет 1% от общего населения страны. Отмечается также, что они обладают большим политическим влиянием: шесть шведских парламентариев имеют курдское происхождение, при этом коалиционное правительство во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон опирается на большинство в виде одного депутата. Так, решающий голос имеет бывшая партизанка, которая помогла правительству углубить сотрудничество с курдским самоуправляемым регионом на севере Сирии, Амина Какабавех.

Отмечается, что она очень настойчиво отстаивает позиции диаспоры в отношениях между Швецией и Турцией. Так, например, Какабавех отказалась голосовать за бюджет правительства, который будет обсуждаться в этом месяце, если власти уступят каким-либо требованиям турецкого лидера Эрдогана.

«Раньше я так гордилась Швецией, но не теперь. Мое предложение — отозвать заявку на вступление в НАТО. Не стоит продавать наши ценности и достоинство Эрдогану», — сказала она, отмечая, что соглашение Стокгольма с Анкарой за счет курдов вполне реально.

18 мая Финляндией и Швецией были поданы заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров о вступлении стран в организацию.

Однако позже, 23 мая, стало известно о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.