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Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Анкара получила гарантии от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции по завершению саммита НАТО в Мадриде 30 июня.

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«Швеция дала слово по экстрадиции террористов, их около 73. Нам дали гарантии», — сказал он.

8 июня Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Финляндии и Швеции. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы. Заявки на вступление в Североатлантический альянс скандинавскими странами были поданы 18 мая.

9 июня курдская диаспора, широко представленная в правительстве Швеции, выступила против присоединения страны к НАТО. Так сообщалось, что курды боятся потерять одно из ключевых убежищ, если Стокгольм пойдет на активные уступки Анкары, которая требует прекратить укрывать и поощрять курдские движения, так как считает их террористическими, и отказывается одобрять вступление обеих скандинавских стран в альянс.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не станут выдавать Турции участников движения проповедника, для того чтобы вступить в Североатлантический альянс.

28 июня стало известно, что Анкара поддержала расширение НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс. Там также отметили, что шаги по вступлению в НАТО будут согласованы союзниками по альянсу в течение следующих двух дней.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг признал отсутствие гарантий быстрого вступления Финляндии и Швеции в военный альянс. А МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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