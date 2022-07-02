«Ливерпуль» подписал контракт с самым высокооплачиваемым футболистом

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» подписал контракт с самым высокооплачиваемым игроком в своей истории. Им стал форвард команды Мохамед Салах. Сумма его трехлетнего контракта составила почти £400 тыс. в неделю, сообщила в пятницу, 1 июля, Daily Mail.

Ранее ходили разговоры о том, что Салах расторгнет контракт и уйдет в свободное плавание, но противостояние с клубом завершилось, форвард останется в «Ливерпуле» до июня 2025 года. Предыдущий контракт с клубом спортсмен подписал в июле 2018 года.

«Я очень рад. Это лучшее решение для нас и для него. Теперь он принадлежит нам целиком. Это его клуб. Конечно, переговоры заняли какое-то время, но это абсолютно нормально. Лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными», — цитирует главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

В 2020 году Салах привлек к себе внимание СМИ тем, что купил несколько тонн продуктов для родной деревни Нагриг в период пандемии. Это был не первый акт щедрости египетского футболиста. В декабре 2018 года его благотворительный фонд пожертвовал крупную сумму местной больнице, а также построил станцию для очистки сточных вод.