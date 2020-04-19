Игрок «Ливерпуля» Салах купил несколько тонн продуктов для родной деревни

Нападающий «Ливерпуля» и игрок сборной Египта Мохаммед Салах направил несколько тонн продовольствия и медицинские маски в родную деревню Нагриг на фоне пандемии коронавируса, передает издание Egypt Independent.

По словам отца 27-летнего футболиста, Гали, его сын желает здоровья жителям деревни, призывает их избегать больших собраний и соблюдать все санитарные нормы карантинного режима. Он отметил, что окрестности поселения были продезинфицированы, а свежее мясо, поставленное в качестве гуманитарной помощи, также будет направлено в город Басьюн и близлежащие деревни.

Салах уже не впервые оказывает помощь малой родине. В декабре 2018 года его благотворительный фонд пожертвовал крупную сумму местной больнице, а также построил станцию для очистки сточных вод и обеспечения жителей питьевой водой. В августе 2019 года Салах пожертвовал $3 млн Национальному институту рака Египта (NCI) чтобы помочь восстановить его объекты после произошедшего теракта. А ООН в феврале 2020 года назначила Мохаммеда спецпослом по программе помощи для студентов-беженцев.

За «Ливерпуль» Салах выступает с 2017 года после перехода из «Ромы». В нынешнем сезоне, прерванном из-за коронавируса, египтянин провел 40 матчей и забил 20 мячей.