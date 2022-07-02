Reuters рассказало об инициативе Берлина взимать сбор с потребителей газа

Правительство Германии намерено взимать сбор со всех потребителей газа, чтобы помочь поставщикам голубого топлива справиться с прогрессирующим ростом цен на импорт ресурса. Такими данными в пятницу, 1 июля, поделилось агентство Reuters со ссылкой на текст предложения.

Также издание отмечает, что дополнительные расходы, которые пойдут на замещение газа из РФ, распределятся между потребителями топлива через Trading Hub Europe — организацию, которая объединяет операторов газовых сетей.

Позднее на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что не может подтвердить информацию о планах властей ввести сборы для потребителей газа. От комментов отказалась в том числе и представитель министерства экономики Германии Беате Барон.

Аналитики крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank предупредили, что Германии грозит резкий всплеск инфляции, в случае если поставки российского газа не нормализуются.

24 июня министр Германии по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что в случае нехватки газа в стране придется прекратить работу ряда отраслей. Кроме того, он подчеркнул, что страна находится в газовом кризисе.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

На следующий день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.