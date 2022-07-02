Эксперт рекомендовала проходить диспансеризацию через два месяца после COVID

Тенденция по заболеваемости COVID-19 в России снижается, однако этот факт не отменяет проблем, вызванных развитием осложнений после болезни. В этой связи рекомендуется прохождение углубленной диспансеризации через два месяца после выздоровления, о чем в субботу, 2 июля, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Несмотря на то, что граждане стали болеть COVID-19 меньше, это не исключает риск развития осложнений после перенесенного заболевания, которые необходимо своевременно выявить. В основном это касается работы сердца, сосудов и дыхательной системы», — указала Драпкина в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, существующие меры углубленной диспансеризации помогают заранее выявить последствия коронавируса. К тому же, они доступны всем гражданам, которые перенесли COVID-19.

В приоритете эта мера рекомендуется тем, у кого есть хронические заболевания, такие как сахарный диабет, болезни сердца и легких, сообщила она.

Ранее, 1 июля, Минздрав сообщил, что сертификаты с QR-кодами о вакцинации против COVID-19 продолжат оформлять, несмотря на отмену ограничений.

По словам эксперта, итоговое снятие коронавирусных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение из-за спада пандемии COVID-19 и из-за текущей геополитической обстановки.

Кроме того, в России продолжается бесплатная вакцинация. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».