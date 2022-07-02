Реклама
Прямой эфир
Мир
Пенсионный фонд возобновил работу в Херсонской области
Наука
«Роскосмос» анонсировал запуск «Протонов»
Спорт
Боец MMA Монсон вызвал на бой боксера Дацика
Мир
Литва назвала «поражением» позицию ЕС по транзиту грузов в Калининград
Общество
Синоптики спрогнозировали до 28 градусов в Московском регионе 2 июля
Общество
В Санкт-Петербурге 2 июля отметят День Достоевского
Мир
В Лисичанске выявили более 2 тыс. бойцов теробороны Украины на защите наемников
Мир
Глава ВОЗ призвал усилить меры по борьбе с оспой обезьян
Общество
В новом учебном году в вузах СК РФ будет отменен прием в магистратуру
Мир
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Мир
США объявили о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн

Эксперт рекомендовала проходить диспансеризацию через два месяца после COVID

0
Фото: ТАСС/Кожевников Денис
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тенденция по заболеваемости COVID-19 в России снижается, однако этот факт не отменяет проблем, вызванных развитием осложнений после болезни. В этой связи рекомендуется прохождение углубленной диспансеризации через два месяца после выздоровления, о чем в субботу, 2 июля, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

«Наиболее уязвимые люди или приобрели иммунитет к COVID-19, или погибли»
Патологоанатом Роман Деев — о причинах снижения смертности от коронавируса, поражении им внутренних органов и влиянии на сердце

«Несмотря на то, что граждане стали болеть COVID-19 меньше, это не исключает риск развития осложнений после перенесенного заболевания, которые необходимо своевременно выявить. В основном это касается работы сердца, сосудов и дыхательной системы», — указала Драпкина в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, существующие меры углубленной диспансеризации помогают заранее выявить последствия коронавируса. К тому же, они доступны всем гражданам, которые перенесли COVID-19.

В приоритете эта мера рекомендуется тем, у кого есть хронические заболевания, такие как сахарный диабет, болезни сердца и легких, сообщила она.

Ранее, 1 июля, Минздрав сообщил, что сертификаты с QR-кодами о вакцинации против COVID-19 продолжат оформлять, несмотря на отмену ограничений.

По словам эксперта, итоговое снятие коронавирусных ограничений выглядит как своевременное и положительное решение из-за спада пандемии COVID-19 и из-за текущей геополитической обстановки.

Кроме того, в России продолжается бесплатная вакцинация. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022