Литва назвала «поражением» позицию ЕС по транзиту грузов в Калининград

Еврокомиссия (ЕК) планирует опубликовать так называемое разъяснение по ситуации с транзитом в Калининград, основная идея которого в том, чтобы позволить его для всех грузов, но в ограниченном объеме, сообщил Der Spiegel в четверг, 30 июня.

«Это положит конец спору, который не только привел к резким обвинениям между Россией и Евросоюзом (ЕС), но и выявил глубокие конфликты внутри ЕС по поводу отношения к Москве. Литва запретила перевозку грузов, таких как строительные материалы, металлы и уголь с 17 июня, ссылаясь на санкции ЕС. В рамках этого запрета затронуты железнодорожные артерии между Москвой и Калининградом и перевозки по ним. Воздушные и морские пути освобождены от санкций», — пишет издание.

Однако попытки Еврокомиссии нивелировать собственные потери от устроенной Литвой блокады, Вильнюс воспринимает как поражение.

«России, по-видимому, удалось привести Еврокомиссию в страх и трепет. Речь идет уже не о нескольких железнодорожных вагонах. Теперь похоже, что угрозы России реализуются. РФ успешно поставила под сомнение нашу репутацию. При этом она вряд ли остановится. Москва будет использовать любую возможность, чтобы еще сильнее расколоть европейцев», — цитирует журнал политолога Довиле Якниунаите.

1 июля СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде грузоперевозок и настаивают на снятии запретов. В ФРГ опасаются, что Россия применит силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, что все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград.

30 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. При этом говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда нет.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал, в свою очередь, запрет на транзит незаконным. По его мнению, такие решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС. Он также отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.