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Шольц заявил о стремлении сторон к деэскалации ситуации с транзитом в Калининград

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил 30 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

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«Я думаю, что все стороны, вовлеченные в ситуацию, усиленно работают над ее деэскалацией. Этим вопросом будет заниматься Евросоюз», — сказал он.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы по железной дороге. Ограничения были введены в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

В тот же день глава Калининградской области Антон Алиханов назвал решение незаконным. Он считает, что такие действия могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области Андрей Романов 28 июня отметил, что на фоне транспортной блокады нужно расширять возможности морских перевозок в область.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 29 июня подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в российский регион не нормализуется.

Тогда же агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что транзит возобновится через несколько дней благодаря компромиссу Европейского союза с литовскими властями. На следующий день, 30 июня, президент Литвы Гитанас Науседа уточнил, что Еврокомиссия в ближайшие дни может разработать правила, регулирующие обращение с запрещенными для перевозки в Калининград товарами.

Страны Запада вводят антироссийские санкции на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как подчеркивали в Кремле, к ключевым целям российских военных относятся денацификация и демилитаризация киевского режима.

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