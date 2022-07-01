Путин поручил увековечить память ученого-майяниста Кнорозова

В России в этом году увековечат память и отпразднуют 100-летие со дня рождения расшифровавшего письменность майя ученого-этнографиста Юрия Кнорозова. Соответствующий указ подписан 1 июля президентом РФ Владимиром Путиным.

«Постановляю правительству РФ в трехмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по увековечению памяти Ю.В. Кнорозова, по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня его рождения», — отдал поручение российский лидер, отметив выдающийся вклад русского этнографа.

В 2018 году в мексиканском городе Мерида был открыт памятник Кнорозову. На лицевой стороне стелы высотой порядка 3 м изображен в полный рост ученый с любимой кошкой, а на обороте иероглифы майя.

Письменность древних майя не могли расшифровать несколько веков, многие ученые из разных стран брались за это, и лишь Кнорозову это удалось, «в кабинете» в 1970-е годы прошлого века. В Мексике он побывал лишь в 1990 году.

Незадолго до установки памятника русскому этнографу археологи нашли 60 тыс. построек цивилизации майя в Гватемале. В ходе исследований территории Биосферного заповедника специалисты обнаружили здания и дворцы, сеть дорог, религиозные постройки и фортификационные сооружения.

Обнаружить древний город удалось при помощи лидара (LiDAR) — технологии обнаружения удаленных объектов оптической системой с применением явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах.