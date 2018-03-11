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В Мексике открыли памятник расшифровавшему письменность майя русскому ученому

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Фото: Wikipedia.org
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Памятник выдающемуся русскому ученому Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность древних майя, открыт в мексиканском городе Мерида. Об этом стало известно в воскресенье, 11 марта.

На лицевой стороне стелы высотой порядка 3 м изображен в полный рост Кнорозов с любимой кошкой, а на обороте иероглифы майя.

«Создание памятника заняло около полугода, были использованы современные материалы, которые выдерживают большие температуры и прочие виды воздействия», — цитирует ТАСС ученицу ученого доктора наук Галину Ершову.

Монумент находится у входа в конгресс-центр Siglo XXI рядом с Большим музеем мира майя.

Письменность древних майя не могли расшифровать несколько веков, многие ученые из разных стран брались за это, и лишь Кнорозову это удалось, «в кабинете» в 70-е годы прошлого века. В Мексике он побывал лишь в 1990 году.

5 февраля археологи нашли 60 тыс. построек цивилизации майя в Гватемале. В ходе исследований территории Биосферного заповедника специалисты обнаружили здания и дворцы, сеть дорог, религиозные постройки и фортификационные сооружения.

Обнаружить древний город удалось при помощи лидара (LiDAR) технологии обнаружения удаленных объектов оптической системой с применением явления отражения света и его рассеяния в прозрачных и полупрозрачных средах.

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