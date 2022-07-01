МВД проверит информацию о мошенничестве с билетами на тур Моргенштерна

Сотрудники МВД проводят проверку по факту предполагаемого мошенничества с продажей билетов на несостоявшийся осенью 2021 года концертный тур рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента). Об этом 1 июля источник сообщил «Известиям».

В ноябре концертный директор музыканта сообщил, что в ближайшее время Моргенштерн не будет проводить концерты в России. По его словам, выступление, которое должно было состояться 26 ноября в московском баре Gipsy, перенесено как минимум на весну, его дата не определена. При этом он не исключил, что до весны артист выступит на частных мероприятиях в регионах. В качестве причины отмены всех концертов он назвал распространение коронавируса, из-за которого репер якобы не сможет выступать.

При этом, днем ранее певец со своей супругой Диларой Зинатуллиной был замечен в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае.

8 июня адвокат артиста Сергей Жорин сообщил, что рэпер обжаловал штраф суда в Татарстане за пропаганду наркотиков. В мае Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за демонстрацию в музыкальных клипах татуировки с изображением растения, похожего на коноплю. 9 февраля в отношении музыканта было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Повторное административное дело в отношении артиста было возбуждено 5 апреля.

5 мая должно было состояться заседание суда в Набережных Челнах, однако оно было перенесено на 20 мая по причине неявки рэпера. 20 мая музыкант также не посетил заседание.

Кроме того, артист был внесен в реестр физических лиц — иноагентов, размещенный на сайте Минюста РФ в начале мая. 23 мая адвокат рэпера заявил, что обратился в Замоскворецкий суд Москвы с апелляцией на внесение музыканта в список иностранных агентов. По его словам, Моргенштерн является деятелем культуры и искусства и не осуществляет политическую деятельность, а следовательно, не может быть признан иностранным агентом. Жорин отметил, что рэпер просит исключить его из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента.