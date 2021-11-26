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Моргенштерн не будет проводить концерты в России в ближайшее время

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В ближайшее время репер Моргенштерн не будет проводить концерты в России. Об этом 26 ноября сообщил концертный директор музыканта.

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«Сольных концертов в ближайшее время не запланировано», — сказал он телеканалу РЕН ТВ.

По словам концертного директора, выступление, которое должно было состояться 26 ноября в московском баре Gipsy, перенесено как минимум на весну, его дата еще не определена. При этом он не исключил, что до весны Моргенштерн выступит на частных мероприятиях в регионах России.

В качестве причины отмены всех концертов концертный директор Моргенштерна назвал пандемию, из-за которой репер якобы не сможет выступать.

25 ноября сообщалось, что певец со своей супругой Диларой Зинатуллиной находится в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае.

Ранее в этот день стало известно, что Моргенштерн был замечен в обществе своей жены и охранников в салоне поезда «Ласточка», следовавшего из Москвы в Минск. Через Белоруссию супруги направились в Дубай.

До этого, 23 ноября, председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин обвинил репера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи.

19 ноября СК РФ начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино — 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

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