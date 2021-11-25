Покинувшего Россию Моргенштерна обнаружили в отеле Дубая

Рэпера Моргенштерна, который инкогнито покинул Москву со своей супругой, обнаружили в отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае. Информацию об этом подтвердили сотрудники заведения, сообщает 25 ноября РЕН ТВ.

Журналистам удалось пообщаться с работником отеля, который сообщил, что супруги отдыхают и не могут принять звонки от кого бы то ни было. На уточняющий вопрос в гостинице ответили, что артисты в настоящее время спят.

При этом продажи билетов на концерт артиста приостановлены, следует из информации на сайте бара Gipsy, где 26 ноября планировалось проведение мероприятия.

Ранее в этот день стало известно, что Моргенштерн был замечен в обществе своей жены Дилары Зинатуллиной и охранников в салоне поезда «Ласточка», следовавшем из Москвы в Минск. Через Белоруссию супруги направились в Дубай.

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По его словам, музыкант вовлекает в эту сферу общения огромное количество представителей молодежи.

19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля, в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.