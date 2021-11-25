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Рэпер Моргенштерн улетел в Дубай после обвинения в торговле наркотиками

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Рэпер Моргенштерн улетел в Дубай после того, как инкогнито уехал из Москвы в Минск. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информированный источник.

«Алишер Моргенштерн находится в одном из отелей в Дубае», — сказал источник.

Ни сам рэпер, ни его представители эту информацию пока не подтвердили.

Ранее в этот же день сообщалось, что Моргенштерн был замечен в обществе своей жены Дилары Зинатуллиной и охранников в салоне поезда «Ласточка», следовавшем из Москвы в Минск.

24 ноября адвокат Моргенштерна Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что его клиент покинул Россию, после того как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По словам юриста, никакой соответствующей информацией он не располагает. Однако он выразил опасения, что правоохранители будут оказывать давление на его доверителя после высказываний председателя СКР.

23 ноября Бастрыкин заявил на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА, что Моргенштерн фактически торгует наркотиками в соцсетях и вовлекает в это российскую молодежь.

19 ноября сообщалось, что СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля, в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

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