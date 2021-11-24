Адвокат отказался подтвердить или опровергнуть отъезд Моргенштерна из России

Адвокат Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что рэпер Моргенштерн покинул Россию после того, как председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обвинил музыканта в торговле наркотиками в соцсетях.

«Видел эту информацию в интернете, но не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ее. У меня таких сведений нет», — сказал Сергей Жорин в беседе с телеканалом «360» в среду, 24 ноября.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация, что Моргенштерн вместе со своей женой и охранником сел в Смоленске на поезд и уехал в Белоруссию.

Накануне Бастрыкин заявил на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА, что Моргенштерн фактически торгует наркотиками в соцсетях и вовлекает в это российскую молодежь, сообщается на сайте aif.ru.

Жорин заявил на это, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после того, как председатель СКР сделал такое заявление, передает НСН.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Следственный комитет начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

В отношении Моргенштерна сейчас проводятся четыре проверки. Они касаются контента в TikTok рэпера, а также его видео на YouTube. Проверяют материалы из-за клипа исполнителя на песню Раblо.

До этого, в середине апреля, в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.