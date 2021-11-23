Адвокат Моргенштерна ответил на обвинение рэпера в торговле наркотиками
Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин во вторник, 23 ноября, заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после того, как председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обвинил музыканта в торговле наркотиками в социальных сетях.
«Что мы думаем, как будем реагировать, здесь имеет второстепенное значение — важнее, как на это отреагируют подчиненные Бастрыкина. Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию. Очевидно, что Моргенштерн не торгует наркотиками — это не его поле деятельности. Но то, что сказал Бастрыкин, вызывает недоумение. Может, его неправильно информировали», — приводит Lenta.ru слова Жорина.
Глава СКР обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками ранее в этот день. Он добавил, что рэпер вовлекает в свою сферу общения огромное число молодых людей.
Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Следственный комитет начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.
В отношении Моргенштерна сейчас проводятся четыре проверки. Они касаются контента в TikTok рэпера, а также его видео на YouTube. Проверяют материалы из-за клипа исполнителя на песню Раblо.
До этого, в середине апреля, в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.