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Адвокат Моргенштерна ответил на обвинение рэпера в торговле наркотиками

Адвокат Моргенштерна Жорин отреагировал на обвинение рэпера в торговле наркотиками
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Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин во вторник, 23 ноября, заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после того, как председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обвинил музыканта в торговле наркотиками в социальных сетях.

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«Что мы думаем, как будем реагировать, здесь имеет второстепенное значение — важнее, как на это отреагируют подчиненные Бастрыкина. Как бы они не восприняли это в качестве призыва к действию. Очевидно, что Моргенштерн не торгует наркотиками — это не его поле деятельности. Но то, что сказал Бастрыкин, вызывает недоумение. Может, его неправильно информировали», — приводит Lenta.ru слова Жорина.

Глава СКР обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками ранее в этот день. Он добавил, что рэпер вовлекает в свою сферу общения огромное число молодых людей.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что Следственный комитет начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

В отношении Моргенштерна сейчас проводятся четыре проверки. Они касаются контента в TikTok рэпера, а также его видео на YouTube. Проверяют материалы из-за клипа исполнителя на песню Раblо.

До этого, в середине апреля, в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

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