Рэпер Моргенштерн инкогнито уехал из России в Минск

Рэпер Алишер Моргенштерн был замечен в обществе своей жены Дилары Зинатуллиной и охранников в салоне поезда «Ласточка», следовавшем из Москвы в Минск, сообщило в среду, 24 ноября, издание Readovka.

По информации его источника, в столичном ресторане на Большой Дмитровке, принадлежащем артисту, прошла проверка. Уточняется, что в заведении без лицензии торговали нелегальным алкоголем. В итоге ресторан временно закрыли.

Ранее в среду адвокат Моргенштерна Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что его клиент покинул Россию, после того как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. По словам юриста, никакой соответствующей информацией он не располагает. Однако он выразил опасения, что правоохранители будут оказывать давление на его доверителя после высказываний председателя СКР.

23 ноября Бастрыкин заявил на онлайн-конференции юридических факультетов МГУ и МГЮА, что Моргенштерн фактически торгует наркотиками в соцсетях и вовлекает в это российскую молодежь.

19 ноября сообщалось, что СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что творчество исполнителя пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение.

Проверяется контент в TikTok рэпера, его видео на YouTube, а также клип исполнителя на песню Раblо.

В середине апреля, в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.