Моргенштерн подал иск в суд с просьбой исключить его из списка иноагентов
Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна Сергей Жорин в понедельник, 23 мая, сообщил что обратился в Замоскворецкий суд Москвы с апелляцией на внесении музыканта Минюстом РФ в список иностранных агентов.
По его словам, Моргенштерн является деятелем культуры и искусства и не осуществляет политическую деятельность, а следовательно, не может быть признан иностранным агентом.
«Соответствующее решение Министерства юстиции РФ считаем незаконным и подлежащем отмене, оно обжаловано нами в Замоскворецком районном суде Москвы, который уже зарегистрировал исковое заявление музыканта», — указал юрист в беседе с ТАСС.
Жорин отметил, что рэпер просит исключить его из списка физических лиц, выполняющих функции иноагента.
Ранее, 6 мая, адвокат Жорин сообщал, что решение о внесении исполнителя в реестр физических лиц — иноагентов будет обжаловано. Моргенштерн был внесен в реестр физических лиц — иноагентов, размещенный на сайте Минюста РФ в тот же день.