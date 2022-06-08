Моргенштерн обжаловал штраф за пропаганду наркотиков

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) обжаловал штраф суда в Татарстане за пропаганду наркотиков. Об этом 8 июня «РИА Новости» сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

В мае Набережночелнинский городской суд оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей за демонстрацию в музыкальных клипах татуировки с изображением растения, похожего на коноплю.

«Само по себе изображение растения в качестве татуировки не может являться пропагандой наркотических средств, так как не содержит информации о способах, методах разработки, изготовления и употребления наркотических средств, как того требует закон. Также отсутствуют какие-либо призывы. Считаем постановление Набережночелнинского городского суда незаконным и уже подали соответствующую жалобу», — сказал Жорин.

9 февраля в отношении Алишера Моргенштерна было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Повторное административное дело в отношении артиста было возбуждено 5 апреля.

5 мая должно было состояться заседание суда в Набережных Челнах, однако оно было перенесено на 20 мая по причине неявки Моргенштерна. 20 мая музыкант также не посетил заседание.