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Моргенштерн не появится на суде в Набережных Челнах по делу о пропаганде наркотиков

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Алишер Моргенштерн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) не появится на заседании суда в Набережных Челнах по административному делу о пропаганде наркотиков в трех видеоклипах музыканта. Такое заявление сделал 20 мая адвокат артиста Сергей Жорин.

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Как пояснила защита музыканта, Моргенштерн отсутствует по причине отсутствия необходимости в личном присутствии на суде.

«Что касается суда в Набережных Челнах, все стало понятно после того, как суд сначала отказался принимать к производству материал и вернул его в полицию, а потом при повторной подаче того же материала принял к производству и назначил дату рассмотрения. Другими словами, суд сначала увидел нарушения, а потом по каким-то причинам перестал их видеть. Поскольку итог очевиден, мы посчитали, что нет необходимости личного присутствия в суде», — рассказал Жорин.

9 февраля в отношении Алишера Моргенштерна было возбуждено административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Представители правоохранительных органов назвали причиной возбуждения дела демонстрацию Моргенштерном татуировки с изображением растения, похожего на коноплю, в своих музыкальных клипах. Повторное административное дело в отношении артиста было возбуждено 5 апреля.

15 апреля Жорин заявил о намерении Моргенштерна подать жалобу на сотрудника полиции, который составил на него протоколы о пропаганде наркотиков

5 мая должно было состояться заседание суда в Набережных Челнах, однако оно было перенесено на 20 мая по причине неявки Алишера Моргенштерна.

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