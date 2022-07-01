Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19
Экономика
РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Сюжет:

Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор отменил с 1 июля ранее введенные в связи с пандемией COVID-19 ограничения, сообщили в пятницу в ведомстве.

«Наиболее уязвимые люди или приобрели иммунитет к COVID-19, или погибли»
Патологоанатом Роман Деев — о причинах снижения смертности от коронавируса, поражении им внутренних органов и влиянии на сердце

Отмечается, что решение было принято на фоне продолжающегося снижения интенсивности эпидпроцесса в стране.

«Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе [действие] масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там также указали, что, по оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный «Омикроном», в летние месяцы маловероятен.

Ранее в пятницу гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (ФРПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что снятие в России ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря массовой вакцинации российской вакциной «Спутник V» и ревакцинацией однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

До этого, 23 июня, иммунолог Николай Крючков предупредил, что пандемия коронавируса не завершилась. Он указал, что осенью и зимой текущего года ожидается рост заболеваемости.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022