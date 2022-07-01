Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

Роспотребнадзор отменил с 1 июля ранее введенные в связи с пандемией COVID-19 ограничения, сообщили в пятницу в ведомстве.

Отмечается, что решение было принято на фоне продолжающегося снижения интенсивности эпидпроцесса в стране.

«Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе [действие] масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Там также указали, что, по оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный «Омикроном», в летние месяцы маловероятен.

Ранее в пятницу гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (ФРПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что снятие в России ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря массовой вакцинации российской вакциной «Спутник V» и ревакцинацией однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

До этого, 23 июня, иммунолог Николай Крючков предупредил, что пандемия коронавируса не завершилась. Он указал, что осенью и зимой текущего года ожидается рост заболеваемости.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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