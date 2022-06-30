Путин назвал приоритетом СВР содействие промышленности в условиях санкций

Одной из главных задач Службы внешней разведки (СВР) России является получение информации, которая способствовала бы промышленному развитию страны в условиях санкций. Об этом заявил 30 июня президент России Владимир Путин во время выступления в штаб-квартире российской внешней разведки.

«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР — содействие развитию промышленного потенциала», — заметил глава государства.

Путин указал, что в первую очередь следует уделять внимание стратегическому прогнозированию развития международных процессов.

При этом российский лидер отметил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, так как не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования.

27 июня стало известно о планах стран «большой семерки» (G7) ввести новые санкции в отношении РФ. В частности, они намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы в том числе от золота. Будут согласованы и расширены адресные санкции для последовательного ограничения доступа России к промышленным производствам и технологиям.

Тогда же директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что санкции G7 против связанных с военно-промышленным комплексом (ОПК) компаний РФ могут коснуться продукции двойного назначения — компонентной базы, которая используется в оборонке. Оборонная отрасль России давно переориентировалось с Запада на Восток, есть определенные договоренности с Китаем, подчеркнул эксперт.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Сергей Цеков отметил в комментарии «Известиям», что вводимые санкции против России не будут достигать результатов, нужных коллективному Западу, однако они изменят существующий миропорядок, причем не в пользу США и ЕС.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь соглашения в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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