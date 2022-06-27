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В Совфеде заявили о влиянии санкций против РФ на существующий миропорядок

Сенатор Цеков: антироссийские санкции изменят существующий миропорядок, но не в пользу США и ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вводимые санкции против России не будут достигать результатов, нужных коллективному Западу, однако они изменят существующий миропорядок, причем не в пользу США и ЕС. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Сергей Цеков.

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«Санкции <…> того эффекта, который хотели бы иметь США и ЕС после их введения, не достигли. Тем более что санкции наносят им не меньший, а иногда даже больший урон, но они не могут уже уйти с этого пути, они в плену ложных представлений о возможном воздействии на РФ. Они выбрали этот путь санкций и по нему следуют», — указал он.

По словам сенатора, своими попытками «поставить Россию на место» Соединенные Штаты и Евросоюз фактически перестраивают весь миропорядок. Цеков отметил, что мир уже не будет таким, как до начала спецоперации РФ по защите Донбасса и введения антироссийских санкций коллективным Западом.

«Они идут по пути какой-то исключительности для себя в рамках мирового сообщества, но мировое сообщество не поддерживает их. Мировое сообщество в большинстве своем на стороне России, поэтому санкции результатов достигать не будут, но миропорядок перестроят, причем не в пользу США и ЕС», — заключил парламентарий.

Ранее в этот день стало известно о планах стран «большой семерки» (G7) ввести новые санкции в отношении РФ. В частности, они намерены отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы в том числе от золота. Будут согласованы и расширены адресные санкции для последовательного ограничения доступа России к промышленным производствам и технологиям.

Также страны G7 продолжат шаги по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

Помимо этого, часть санкций будет направлена против оборонной промышленности России.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за всё время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге в шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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