Страны G7 намерены ограничить доходы России от золота

Страны «Большой семерки» будут отрезать Россию от участия в мировых рынках, ограничивать ее доходы, в том числе от золота. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном 27 июня.

Как следует из документа, будут согласованы и расширены адресные санкции для последовательного ограничения доступа России к промышленным производствам и технологиям.

Подчеркивается, что государства объединения продолжат изучать новые пути, которые позволят изолировать Москву от участия в мировых рынках, а также ограничить доступ России к своим услугам, особенно связанным с оборонной промышленностью.

Также страны G7 продолжат шаги по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

Как ранее в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, при возможном запрете на ввоз золота из России, Москва переориентируется на рынки, где драгметалл больше востребован, где более комфортные и законные экономические режимы.

Накануне канцелярия главы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что запрет на импорт золота из России намерены ввести в Великобритании, США, Канаде и Японии. Как уточнялось, ограничения вступят в силу в ближайшее время и не затронут уже приобретенное золото.

В тот же день американский лидер Джо Байден анонсировал запрет импорта золота из России в странах «большой семерки», в которую входят в том числе Франция, Германия, Италия и др.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Западные страны начали ужесточать санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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