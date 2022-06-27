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Страны G7 планируют ввести новые санкции против оборонной промышленности РФ

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Фото: Global Look press/www.imago-images.de
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Страны Группы семи (G7) планируют ввести дополнительный пакет санкций против России, часть из которых будет направлена против оборонной промышленности страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома 27 июня.

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«Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор», — указано в тексте публикации.

Ранее, 26 июня, появилась информация о том, что Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести запрет на импорт золота из России в качестве ужесточения санкционного давления на РФ.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге в шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

17 июня в ЕС назвали условие для снятия с России всех санкций. Это произойдет в случае прекращения российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса, сообщили СМИ. Также потребуется вывод всех войск и техники с территории Украины. В условия входят сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также полная остановка «попыток создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения».

Санкции против России ужесточились 24 февраля после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне обстрелов ЛНР и ДНР со стороны военнослужащих ВСУ.

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