Страны G7 планируют ввести новые санкции против оборонной промышленности РФ

Страны Группы семи (G7) планируют ввести дополнительный пакет санкций против России, часть из которых будет направлена против оборонной промышленности страны. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома 27 июня.

«Лидеры G7 согласуют и расширят санкции, направленные на дальнейшее ограничение доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками, особенно к тем, которые поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор», — указано в тексте публикации.

Ранее, 26 июня, появилась информация о том, что Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести запрет на импорт золота из России в качестве ужесточения санкционного давления на РФ.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге в шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

17 июня в ЕС назвали условие для снятия с России всех санкций. Это произойдет в случае прекращения российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса, сообщили СМИ. Также потребуется вывод всех войск и техники с территории Украины. В условия входят сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также полная остановка «попыток создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения».

Санкции против России ужесточились 24 февраля после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне обстрелов ЛНР и ДНР со стороны военнослужащих ВСУ.