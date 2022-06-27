Эксперт прокомментировал планы G7 по введению санкций против предприятий ОПК РФ

Санкции G7 против связанных с военно-промышленным комплексом (ОПК) компаний РФ могут коснуться продукции двойного назначения — компонентной базы, которая используется в оборонке. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в понедельник, 27 июня.

Ранее в этот же день в пресс-службе Белого дома сообщили, что страны Группы семи (G7) введут блокирующие санкции против российских госкомпаний, связанных с военно-промышленным комплексом и исследовательских организаций, работающих в сфере обороны, оборонных предприятий и связанных с ними лиц. Меры планируются, чтобы ограничить способность России к замене военной техники. Об ограничениях пообещали объявить 28 июня.

Например, страны G7, поставляющие для гражданских предприятий России какие-нибудь чипы для холодильников, могут заявить, что РФ использует эти компоненты для оборонной отрасли.

То есть может быть усилена нагрузка на гражданские поставки микроэлеткроники, например, из США. Остапкович подчеркнул, что одна из главных слабостей российской электроники — это компонентная база. А ее можно использовать в том числе в производстве гражданской продукции на оборонных предприятиях.

Также государства «большой семерки» могут надавить на своих европейских, а также китайских и тайваньских партнеров, чтобы они перестали поставлять России соответствующие компоненты.

Оборонная отрасль России давно переориентировалось с Запада на Восток, есть определенные договоренности с Китаем, подчеркнул эксперт.

ЕС принял уже шесть пакетов санкций против РФ. Согласование последнего комплекса стало самым долгим за все время. Страны альянса не могли достичь соглашения в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

В итоге в шестой пакет ограничений вошли отключение от SWIFT трех российских и одного белорусского банка, частичное эмбарго на нефть, распространяющееся на импорт российского черного золота по морю.

17 июня в Брюсселе назвали условие для снятия с России санкций. Это произойдет в случае прекращения российской стороной спецоперации по защите мирного населения Донбасса, вывода всех войск и техники с территории Украины, сообщили СМИ. В условия входят сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также полная остановка «попыток создать новую реальность в Донбассе с политической точки зрения».

Санкции против России ужесточились в феврале после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса на фоне обстрелов ЛНР и ДНР со стороны украинских военнослужащих.