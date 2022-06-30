Путин заявил о загнавшем себя в ловушку коллективном Западе

Коллективный Запад загнал себя в ловушку. Об этом в четверг, 30 июня, заявил президент России Владимир Путин, выступая в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Российский лидер отметил, что это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и предвидеть ослабление свое влияния.

Также Путин подчеркнул, что СВР РФ не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия делает всё необходимое, чтобы снизить зависимость от Запада. По его словам, Запад практически опустил железный занавес с Россией.

24 июня Лавров отметил, что коллективный Запад стремится устранить всё, что не укладывается в неолиберальную концепцию видения мира, поскольку боится честного состязания. Он добавил, что страх западных стран побуждает их, в частности, вводить запреты на вещание иностранных телеканалов и пытаться устранить из соцсетей неугодных политиков.

23 июня российский посол в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что очерняющая РФ политика Запада является попыткой скрыть свои грехи и освободиться от чувства вины за собственные ошибки в прошлом.