Реклама
Прямой эфир
Мир
Мощный взрыв прогремел в Херсоне
Общество
В России упростят регистрацию по месту жительства
Мир
Генштаб ВСУ заявил о намерении взять под контроль остров Змеиный
Мир
Байден назвал себя лучшим мессенджером
Мир
Джонсон назвал невозможным вступление Украины в НАТО в обозримом будущем
Мир
В Кремле ожидают решение ЕК по транзиту товаров через Литву
Мир
Штайнмайер и Зеленский обсудили будущий визит президента ФРГ в Киев
Мир
Греция предложила Украине помощь с вывозом зерна под эгидой ООН
Туризм
Россия и Индонезия обсуждают организацию прямого авиасообщения с Бали
Мир
Турция получила гарантии от Швеции по экстрадиции 73 членов партии Курдистана
Политика
Путин планирует провести переговоры о зоне свободной торговли Индонезии и ЕАЭС

Посла Великобритании в Москве вызвали в российский МИД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана 30 июня в МИД РФ, где ей был выражен протест из-за «хамских высказываний руководства Британии в отношении России», сообщили в четверг в ведомстве.

Коллективно в безопасности: готова ли ОДКБ выступать единым фронтом
И о чем в Ереване договорились министры иностранных дел организации

«Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа. Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании», — говорится в заявлении ведомства.

В российском МИДе отметили, что за подобные высказывания «в приличном обществе принято извиняться».

Кроме того, Броннерт указали на недопустимость практики распространения ложных заявлений официальных лиц Великобритании, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия».

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания британского министра обороны Бена Уоллеса о президенте РФ Владимире Путине — это хамство, которое бросает тень на Соединенное Королевство.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков в ответ на слова о ней.

До этого, 6 мая, в МИД РФ выражали Броннерт протест из-за принятия Лондоном санкций в отношении ряда российских журналистов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022