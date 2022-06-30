Посла Великобритании в Москве вызвали в российский МИД

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт была вызвана 30 июня в МИД РФ, где ей был выражен протест из-за «хамских высказываний руководства Британии в отношении России», сообщили в четверг в ведомстве.

«Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа. Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании», — говорится в заявлении ведомства.

В российском МИДе отметили, что за подобные высказывания «в приличном обществе принято извиняться».

Кроме того, Броннерт указали на недопустимость практики распространения ложных заявлений официальных лиц Великобритании, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия».

Днем ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывания британского министра обороны Бена Уоллеса о президенте РФ Владимире Путине — это хамство, которое бросает тень на Соединенное Королевство.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Уоллеса в клевете и распространении фейков в ответ на слова о ней.

До этого, 6 мая, в МИД РФ выражали Броннерт протест из-за принятия Лондоном санкций в отношении ряда российских журналистов.